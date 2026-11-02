Тренинг для тренеров по улучшению продаж пройдет в «Суперфитнесе» 28 ноября

Тренинг по продажам для тренеров пройдет 28 ноября в 11:00, сообщил директор «Суперфитнеса» Георгий Пономарев в группе клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Суперфитнес» / «ВКонтакте»

Как отметил Георгий Пономарев, он в бизнесе уже 25 лет и за это время прошел кризисы, травмы и отказы.

«Я знаю одно: если ты не умеешь продавать — ты не живёшь, а выживаешь», — отметил он.

Также директор «Суперфитнеса» поделился, что в прошлый раз попытка организовать подобный тренинг не увенчалась успехом: «Я не набрал группу и не буду делать вид, что этого не было. Но я не отменяю интенсив. Я провожу его для тех, кто готов».

В программе тренинга по продажам запланированы разбор, почему тренера теряют деньги каждый месяц, как продавать тренировки без стыда, как отвечать на «дорого» и «я подумаю», как перестать жить в зале, а также проанализируют социальные сети, которые приводят клиентов.

Записаться на тренинг можно в личных сообщениях группы «Суперфитнеса» в соцсети «ВКонтакте», написав слово «Интенсив». До 20 ноября записаться можно будет по скидке.