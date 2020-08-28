Спорт

На стадионе «747» впервые появятся беговые дорожки с синтетическим покрытием

Близятся к завершению работы по реконструкции стадиона «747». В рамках национального проекта «Спорт - норма жизни» произведена замена старого покрытия на искусственный газон, также здесь впервые появятся беговые дорожки с синтетическим покрытием, уже установлены дренажные лотки, восстановлена система водоотведения по периметру футбольного газона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов МСУ Пскова, в настоящее время доставлены на объект и готовятся к монтажу травмобезопасные бордюры, стабилизирующее основание под футбольный газон.

Этот стадион будет активно использоваться спортивными школами, поэтому нагрузка на объект будет очень большой.

Глава администрации Александр Братчиков рассказал, что все стадионы города теперь будут формироваться по типу стадиона «Машиностроитель» - с новым современным покрытием, оборудованием, созданием комфортных раздевалок для спортсменов, удобных трибун для зрителей.

Сдача объекта - середина октября, однако подрядчик уверяет, что планируемые работы закончит к концу сентября.

Монтаж искусственного футбольного поля в спорткомплексе «747» в Пскове стоит 32,6 млн рублей. Общий объём средств реконструкции - свыше 40 млн руб.

Добавим, следующим вектором развития спортивной городской среды станет стадион «Электрон», где планируется создать оздоровительное пространство для людей со свободным доступом.