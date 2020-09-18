Спорт

В Гдове прошел мастер-класс по воркауту

В Гдове прошел мастер-класс по воркауту для местных жителей от трех воркаут команд из Пскова, Гдова и Соснового Бора (Ленинградская область). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в движении Street Workout Pskov, на спортивной площадке, у бывшего дома пионеров, участники мероприятия провели общую зарядку, поделились советами изучения элементов и трюков на уличных снарядах, а после провели совместную тренировку.



«Было очень приятно видеть заинтересованность местных мальчишек, собравшихся на площадке, в их глазах было видно желание научиться этим интересным элементам на турниках и брусьях. Мы постарались объяснить им основные нюансы тренировки, перед тем как начать изучение элементов, чтобы избежать травм и обезопасить тренировочный процесс, сделав его интересным и эффективным! Подобные встречи будут проходить и дальше. Кроме того, на следующий год в Гдове запланировано проведение соревнования, о дате и времени будет сообщено в группе воркаут сообщества», - рассказали в Street Workout Pskov.