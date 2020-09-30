Спорт

Соревнования вместо митинга провел в Пскове облсовпроф

С 6 по 7 октября в преддверии Всемирного дня действий профсоюза прошел кубок Псковского облсовпрофа «За достойный труд!». Профсоюзный актив проводил спортивные состязания по двум видам спорта: футбол и волейбол, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

Ежегодно в Псковской области 7 октября проводятся коллективные действия: митинги, шествия, демонстрации, с целью привлечения внимания органов государственной власти и работодателей к проблемам работников. Пандемия коронавируской инфекции не позволяет в 2020 году в полной мере безопасно проводить мероприятия с привлечением большого количества людей.

В связи с этим были организованы футбольный и волейбольный матчи между командами МП города Пскова «ПТС» (Теплосети) и УФПС Псковской области (Филиал Почта России) с соблюдением санитарных норм, без зрителей, общее число участников мероприятий не превысило 30 человек.

Соревнования прошли под лозунгами: «Возродим производство – сократим безработицу!», «Достойно трудиться, зарабатывать, жить!».