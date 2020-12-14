Спорт

Очные тренировки для детей будут возобновлены с 21 декабря в Псковской области

С 21 декабря текущего года физкультурно-спортивные организации и организации, осуществляющие спортивную подготовку, смогут проводить очные тренировки для несовершеннолетних. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, соответствующие изменения в указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения региона в связи с распространением новой коронавирусной инфекции внес губернатор региона Михаил Ведерников сегодня, 16 декабря.

Уточняется, что тренировочный процесс может проводиться «в рамках дополнительных общеразвивающих программ и программ спортивной подготовки при соблюдении всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований».

Добавим, что корректировки внесены также в указ губернатора «О перечне органов исполнительной власти Псковской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ».

С текстом указа можно ознакомиться на официальном портале нормативных правовых актов региона.