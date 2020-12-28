Спорт

Полноценную школу спортивной гимнастики создадут в Пскове за два года

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассчитывает, что через два года в регионе удастся создать полноценную специализированную школу спортивной гимнастики. Об этом он сообщил в своем видеообращении в инстаграме.

Глава региона напомнил, что на этой неделе было подписано соглашение с Минспорта о строительстве в Пскове «Немов-центра» стоимостью 70 млн рублей. Он будет располагаться на улице Коммунальной, 25, в здании бывшей прачечной. Реконструкция объекта начнется сразу в начале следующего года – проектно-сметная документация уже проходит Госэкспертизу.

«В результате через два года мы рассчитываем создать полноценную специализированную школу спортивной гимнастики. Курировать ее будет сам Алексей Немов, автор идеи», - уточнил Михаил Ведерников и поблагодарил олимпийского чемпиона за работу над проектом. Кроме того, губернатор выразил благодарность главе администрации Пскова Александру Братчикову за оперативную подготовку к началу реконструкции.

Напомним, ранее здание на Коммунальной, 25 находилось в ведении МП города Пскова «Банно-прачечный комбинат». В сентябре 2018 года городская Дума согласовала его передачу для открытия «Немов-центра»