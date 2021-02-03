Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
счет за воду - оплати задолженность без пени
Знак качества фабрики обуви Nordman
История развития, качества и новых технологий
«Деревня Соловьи» - наше качество
Жить и строить нацпроекты помогают
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Спорт 03.02.2021 10:340 Семь ФОКОТов начнут возводить в Псковской области в этом году 03.02.2021 20:120 Псковичи смогут контролировать строительство ФОКОТов с помощью цифрового сервиса 03.02.2021 14:160 Современный ФОКОТ построят в Пскове в этом году 03.02.2021 13:102 Дочь псковского депутата признана одной из самых метких в России 03.02.2021 12:510 Более 70 бойцов сойдутся на октагоне в Великих Луках 6 февраля 03.02.2021 12:110 Псковские футболисты поборются за призы полпреда президента России
 
 
 
Самое популярное 28.01.2021 10:1119 В Псковской области задержан уроженец Чечни, подравшийся с ОМОН на незаконной акции в Москве 31.01.2021 12:5141 В Пскове проходит очередная несанкционированная акция оппозиции. ФОТО 27.01.2021 10:074 Цирк с масками окончен! 01.02.2021 10:333 Аномальный холод ожидается в Псковской области в конце недели 27.01.2021 18:1822 Реплика Донецкого: Трибун из «Мамы Ромы»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Псковичи смогут контролировать строительство ФОКОТов с помощью цифрового сервиса

03.02.2021 20:12|ПсковКомментариев: 0

Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ) вместе с депутатами от «Единой России» будут контролировать жители регионов. За ходом работ можно будет наблюдать с помощью цифрового сервиса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии со ссылкой на временно исполняющего обязанности замсекретаря генсовета «Единой России» Дмитрия Кобылкина.

«За каждым объектом будут закреплены депутаты Госдумы и региональных парламентов от «Единой России». Они будут следить за проведением работ по объектам, и информировать о них жителей. В первую очередь, проконтролируют, чтобы конкурс по выбору подрядчика был открытым и не оставлял сомнений, что выбранная организация сможет возвести качественный объект. Депутаты вместе с жителями будут выезжать на стройки, встречаться с подрядчиками и представителями органов местного самоуправления, чтобы при необходимости оперативно решать возникающие проблемы», - рассказал Кобылкин.

Для удобства мониторинга «Единая Россия» дорабатывает цифровой сервис, где будет содержаться полная информация о ФОКОТах. Он позволит в режиме реального времени следить за ходом работ. После сдачи спортивных объектов работа партии продолжится.

«Партпроект «Детский спорт» частично возьмет на себя подготовку специалистов для организации занятий спортом на новых объектах и проконтролирует, чтобы они были доступными для всех. Также партия проработает вопрос о дальнейшем благоустройстве территорий вокруг ФОКОТов - в том числе, с использованием механизмов «народного бюджетирования», - подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

 
Напомним, в конце января правительство направило два миллиарда рублей на строительство ФОКОТов, выделения этих средств из федерального бюджета добилась «Единая Россия».

Региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Юрий Сорокин отметил, что для Псковской области ФОКОТы крайне необходимы.

«По опыту предыдущих лет мы замечаем, что в муниципалитетах они становятся центрами притяжения жителей, помогают нам привлекать к занятию спортом и детей, и взрослых. Сейчас наша задача - возвести эти объекты в срок при максимальном качестве, поэтому вместе с коллегами по партии, по депутатскому корпусу, с представителями органов муниципальной власти мы будем вести контроль за реализацией этих проектов: выезжать на места строительства, и вместе добиваться решения всех возникающих вопросов», - пояснил он.

 
Теги: #Единая Россия #спорт #фокот
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
С 1 февраля вступили в силу новые ограничения в соцсетях. Поддерживаете ли вы запрет мата и противоправного контента?
В опросе приняло участие 288 человек
03.02.2021, 20:451 В Псковской области расширят перечень тестируемых на СOVID-19 03.02.2021, 20:370 Как избежать отказа в кадастровом учете, рассказала псковский эксперт 03.02.2021, 20:240 Женщина-водитель пострадала в ДТП на трассе Великие Луки - Невель 03.02.2021, 20:120 Псковичи смогут контролировать строительство ФОКОТов с помощью цифрового сервиса
03.02.2021, 20:040 Как проводился крестный ход в Пскове во время Первой мировой войны, рассказали архивисты 03.02.2021, 19:570 Четверо иностранцев незаконно ремонтировали магазин «Пятерочка» в Красногородске 03.02.2021, 19:450 Грамоты за победу в конкурсе музея-заповедника «Михайловское» отправят в Европу, Азию и Африку 03.02.2021, 19:380 По уровню демократии Россию поставили в один ряд с Китаем и Эфиопией
03.02.2021, 19:220 Осужденным псковичам рассказали, как правильно расплачиваться с долгами 03.02.2021, 19:150 Продолжается прием заявок на конкурс видеороликов «60 кадров в секунду» 03.02.2021, 19:010 Георгий Василевич об отношениях со Святогорским монастырем: Все вопросы стараемся решать по-христиански 03.02.2021, 18:563 Навальный: ситуация в развитии
03.02.2021, 18:440 Псковская Росгвардия отбирает кандидатов для поступления в военные вузы 03.02.2021, 18:370 Из-за ДТП затруднено движение на перекрестке улиц Труда и Звездной в Пскове 03.02.2021, 18:360 Псковская библиотека приглашает на выставку открыток «Именины сердца» 03.02.2021, 18:270 Дадут ли «Госуслуги» оплачивать налоги до начисления пени?
03.02.2021, 18:190 Почему в Пушкинском заповеднике нет аудиогидов, рассказал Георгий Василевич 03.02.2021, 18:030 В России предложили учитывать декрет при выплате пособия по безработице 03.02.2021, 17:550 Более 9 тысяч преступлений зарегистрировали в Псковской области в 2020 году 03.02.2021, 17:517 День суда и День сурка
03.02.2021, 17:421 Медики рассказали, кто подвержен наибольшему риску смерти от коронавируса 03.02.2021, 17:290 Игорь Сопов прокомментировал перспективы внедрения удаленного голосования в Псковской области 03.02.2021, 17:200 Германия допустила введение новых санкций против России из-за приговора Навальному 03.02.2021, 17:120 Перспективы создания музея Гейченко прокомментировал Георгий Василевич
03.02.2021, 17:000 Более 30 млн рублей госпошлины оплатили клиенты отделений псковского МФЦ через Сбербанк 03.02.2021, 16:550 Продажа ружья обернулась для себежанина условным лишением свободы 03.02.2021, 16:500 Стало известно расписание поездок паломнической службы «Вольный странник» в феврале-марте 03.02.2021, 16:440 Цены на сахар и подсолнечное масло в Псковской области находятся на особом контроле
03.02.2021, 16:331 Названы условия работы аквапарка в Пскове 03.02.2021, 16:140 Попыткой соединить коня и трепетную лань назвал Георгий Василевич объединение музеев в Пскове и Изборске 03.02.2021, 16:091 Первые 16 пациентов лечатся в новой детской инфекционной больнице в Пскове 03.02.2021, 16:060 Псковичей просят поддержать «Российское дерево года» на международном конкурсе
03.02.2021, 15:570 97 чиновников за год оштрафованы за нарушения госзаказа в Псковской области 03.02.2021, 15:527 Почти две тысячи псковичей записались на вакцинацию от коронавируса через колл-центр 03.02.2021, 15:512 В Михайловском не могут установить ларьки с соками и пирожками из-за охранных зон 03.02.2021, 15:473 К госпитализации пожилых псковичей с признаками COVID-19 предлагают подходить более жестко
03.02.2021, 15:430 Псковичи простились с директором школы №47 Андреем Мануйловым 03.02.2021, 15:350 Вера Емельянова заявила о неравномерности прививочной кампании от COVID-19 в Псковской области 03.02.2021, 15:300 Александр Нестерук указал на двоякость заболеваемости коронавирусом в Псковской области 03.02.2021, 15:250 Более 100 обращений поступило в Псковское УФАС за год
03.02.2021, 15:190 Более 3200 человек сделали первую прививку от COVID-19 в Псковской области 03.02.2021, 15:136 Абоненты Tele2 стали чаще выбирать смартфоны стоимостью от 10 тысяч рублей 03.02.2021, 15:112 Режим самоизоляции для пожилых людей отменят в Псковской области 03.02.2021, 15:080 Динамика распространения коронавируса замедлилась в Псковской области - губернатор
03.02.2021, 15:060 «Подстрочник» с Георгием Василевичем. ВИДЕО 03.02.2021, 15:010 Началась видеотрансляция пресс-конференции о деятельности УФАС Псковской области 03.02.2021, 14:491 Дополнительная остановка появится у пригородного поезда «Великие Луки - Осташков» 03.02.2021, 14:460 Губернатор поручил организовать уличное освещение в великолукской деревне Першино
03.02.2021, 14:400 О кадровых проблемах Пушкинского заповедника рассказал его директор 03.02.2021, 14:330 Новый водопровод обещают жителям домов на улице Подвишенской в Пскове 03.02.2021, 14:301 Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией 03.02.2021, 14:160 Современный ФОКОТ построят в Пскове в этом году
03.02.2021, 14:150 Псковские бизнесмены смогут возместить затраты на выставки и ярмарки 03.02.2021, 14:0910 Стенды с газетами коммунистов демонтируют в Ботаническом саду Пскова 03.02.2021, 14:030 Новое ограждение установят вокруг социально-экономического лицея в Пскове 03.02.2021, 14:000 Почти полмиллиона туристов посетили Пушкинский заповедник в 2020 году
03.02.2021, 13:570 Пациенты с COVID-19 смогут проходить процедуру гемодиализа в псковской инфекционке 03.02.2021, 13:520 Мнимый сотрудник банка обманул псковичку на 135 тысяч рублей 03.02.2021, 13:400 Пандусы установят на вантовом мосту в Великих Луках 03.02.2021, 13:300 В Псковской области формируют состав участников чемпионата «Молодые профессионалы»
03.02.2021, 13:230 Псковские курсанты учатся этапировать преступников 03.02.2021, 13:102 Дочь псковского депутата признана одной из самых метких в России 03.02.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Георгием Василевичем 03.02.2021, 12:510 Более 70 бойцов сойдутся на октагоне в Великих Луках 6 февраля
03.02.2021, 12:450 В Печорах пройдут мероприятия, посвященные памяти старца Иоанна Крестьянкина 03.02.2021, 12:361 Господдержка учреждений культуры в регионах увеличилась в 2021 году 03.02.2021, 12:315 Движение транспорта ограничат на Троицком мосту в Пскове из-за съемок фильма 03.02.2021, 12:231 Похищенные фашистами уникальные иконы вернутся в Псково-Печерский монастырь 5 февраля
03.02.2021, 12:110 Псковские футболисты поборются за призы полпреда президента России 03.02.2021, 12:010 До -12 градусов и северный ветер прогнозируют псковские синоптики 4 февраля 03.02.2021, 11:551 Прицелы ночного видения не дали вывезти в Европу псковские пограничники 03.02.2021, 11:510 Великолукский поджигатель попался полицейским
03.02.2021, 11:450 Билайн и «ЛизаАлерт» подвели итоги сотрудничества в 2020 году 03.02.2021, 11:440 В России начала работу горячая линия церковной социальной помощи 03.02.2021, 11:340 Фальшивые пятитысячные купюры изъяла полиция в Великих Луках и Гдове 03.02.2021, 11:292 Еще два человека умерли от коронавируса в Псковской области
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.