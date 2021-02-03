Псковичи смогут контролировать строительство ФОКОТов с помощью цифрового сервиса

Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ) вместе с депутатами от «Единой России» будут контролировать жители регионов. За ходом работ можно будет наблюдать с помощью цифрового сервиса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии со ссылкой на временно исполняющего обязанности замсекретаря генсовета «Единой России» Дмитрия Кобылкина.
«За каждым объектом будут закреплены депутаты Госдумы и региональных парламентов от «Единой России». Они будут следить за проведением работ по объектам, и информировать о них жителей. В первую очередь, проконтролируют, чтобы конкурс по выбору подрядчика был открытым и не оставлял сомнений, что выбранная организация сможет возвести качественный объект. Депутаты вместе с жителями будут выезжать на стройки, встречаться с подрядчиками и представителями органов местного самоуправления, чтобы при необходимости оперативно решать возникающие проблемы», - рассказал Кобылкин.
Для удобства мониторинга «Единая Россия» дорабатывает цифровой сервис, где будет содержаться полная информация о ФОКОТах. Он позволит в режиме реального времени следить за ходом работ. После сдачи спортивных объектов работа партии продолжится.
«Партпроект «Детский спорт» частично возьмет на себя подготовку специалистов для организации занятий спортом на новых объектах и проконтролирует, чтобы они были доступными для всех. Также партия проработает вопрос о дальнейшем благоустройстве территорий вокруг ФОКОТов - в том числе, с использованием механизмов «народного бюджетирования», - подчеркнул Дмитрий Кобылкин.
Региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Юрий Сорокин отметил, что для Псковской области ФОКОТы крайне необходимы.
«По опыту предыдущих лет мы замечаем, что в муниципалитетах они становятся центрами притяжения жителей, помогают нам привлекать к занятию спортом и детей, и взрослых. Сейчас наша задача - возвести эти объекты в срок при максимальном качестве, поэтому вместе с коллегами по партии, по депутатскому корпусу, с представителями органов муниципальной власти мы будем вести контроль за реализацией этих проектов: выезжать на места строительства, и вместе добиваться решения всех возникающих вопросов», - пояснил он.