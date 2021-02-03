Спорт

Псковичи смогут контролировать строительство ФОКОТов с помощью цифрового сервиса

Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ) вместе с депутатами от «Единой России» будут контролировать жители регионов. За ходом работ можно будет наблюдать с помощью цифрового сервиса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии со ссылкой на временно исполняющего обязанности замсекретаря генсовета «Единой России» Дмитрия Кобылкина.

«За каждым объектом будут закреплены депутаты Госдумы и региональных парламентов от «Единой России». Они будут следить за проведением работ по объектам, и информировать о них жителей. В первую очередь, проконтролируют, чтобы конкурс по выбору подрядчика был открытым и не оставлял сомнений, что выбранная организация сможет возвести качественный объект. Депутаты вместе с жителями будут выезжать на стройки, встречаться с подрядчиками и представителями органов местного самоуправления, чтобы при необходимости оперативно решать возникающие проблемы», - рассказал Кобылкин.

Для удобства мониторинга «Единая Россия» дорабатывает цифровой сервис, где будет содержаться полная информация о ФОКОТах. Он позволит в режиме реального времени следить за ходом работ. После сдачи спортивных объектов работа партии продолжится.

«Партпроект «Детский спорт» частично возьмет на себя подготовку специалистов для организации занятий спортом на новых объектах и проконтролирует, чтобы они были доступными для всех. Также партия проработает вопрос о дальнейшем благоустройстве территорий вокруг ФОКОТов - в том числе, с использованием механизмов «народного бюджетирования», - подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

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Напомним, в конце января правительство направило два миллиарда рублей на строительство ФОКОТов, выделения этих средств из федерального бюджета добилась «Единая Россия».

Региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Юрий Сорокин отметил, что для Псковской области ФОКОТы крайне необходимы.

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«По опыту предыдущих лет мы замечаем, что в муниципалитетах они становятся центрами притяжения жителей, помогают нам привлекать к занятию спортом и детей, и взрослых. Сейчас наша задача - возвести эти объекты в срок при максимальном качестве, поэтому вместе с коллегами по партии, по депутатскому корпусу, с представителями органов муниципальной власти мы будем вести контроль за реализацией этих проектов: выезжать на места строительства, и вместе добиваться решения всех возникающих вопросов», - пояснил он.