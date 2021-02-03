Спорт

Семь ФОКОТов начнут возводить в Псковской области в этом году

В этом году в Псковской области начнется работа по созданию семи физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. Из них три ФОКОТа будут возведены в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт», они появятся в Пскове, Великих Луках и в Новоржеве. Об этом на своей Instagram-странице написал вице-спикер областного Собрания, координатор партпроекта «Детский спорт» в регионе Юрий Сорокин.

Он уточнил, что в Стругах Красных, Дно, Дедовичах и в деревне Писковичи Псковского района появятся аналогичные объекты в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

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По некоторым объектам уже готова проектно-сметная документация, по ряду объектов она появится в первом квартале текущего года. В каждом из ФОКОТов будут оборудованы беговые дорожки, установлены различные спортивные снаряды и в обязательном порядке - футбольное поле. Кроме того, на некоторых комплексах дополнительно предусматривается создание хоккейных коробок. Стоимость возведения одного объекта составляет от 20 до 36 млн рублей, в зависимости от конфигурации.

«Для Псковской области ФОКОТы крайне необходимы: по опыту предыдущих лет мы замечаем, что в муниципалитетах они становятся центрами притяжения жителей, помогают нам привлекать к занятию спортом и детей, и взрослых. Сейчас наша задача - возвести эти объекты в срок при максимальном качестве, поэтому вместе с коллегами по партии, по депутатскому корпусу, с представителями органов муниципальной власти мы будем вести контроль за реализацией этих проектов: выезжать на места строительства и вместе добиваться решения всех возникающих вопросов», - отметил Юрий Сорокин.