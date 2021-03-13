Спорт

Псковичка завоевала «золото» на соревнованиях по конному спорту в Петербурге

Псковичка завоевала «золото» на соревнованиях по конному спорту «Кубок Winner 2021», которые проходили в Санкт-Петербурге 13 марта. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила сама участница соревнований Анастасия Иванова.

Фото здесь и далее: страница Анастасии Ивановой «ВКонтакте»

Анастасия представляла на мероприятии псковский конный клуб «Русское поле» вместе со своим тренером Дарьей Горчаковой.

«Очень хорошо, что в нашей стране развивается конкур "на стиль", когда оценивается не только чистота прохождения маршрута, но и ритм, активность, равномерность прохождения, выбор правильных траекторий, правильность подхода к барьеру и точки отталкивания, сохранение баланса, - поделилась спортсменка впечатлениями от соревнований. - Также учитывается посадка всадника, положение корпуса, ног, рук, головы, правильная прыжковая посадка. Кроме того, судьи оценивают контакт лошади с всадником, подчинение, легкость управления. Каждодневная работа над выездкой лошади и самоконтроль дали свои плоды».



Спортсменка заняла первое место с общим баллом 8,03 на лошади Ланселот и первое место на лошади Валенсия с общим баллом 7,94.

Анастасия рассказала, что занимается конным спортом уже пять лет. Но стабильно выезжать на соревнования в Москву и Санкт-Петербург стала год назад, когда пришла к новому тренеру — Дарье Горчаковой.

«Спасибо большое моему тренеру Дарье, которая каждый день тренировала меня, стоя со мной в манеже. Вкладывала свои силы и умения в меня и моих лошадей! - выразила благодарность тренеру Анастасия Иванова. - За год я и мои кони изменились до неузнаваемости. Мы получили много новых знаний и опыта!»