Спорт

Псковский боксер одержал победу на всероссийских соревнованиях

Псковский боксер одержал победу на всероссийских соревнованиях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Центре спортивной подготовки.

Кандидат в мастера спорта Артур Кулаков представлял Псковскую область на XX всероссийских соревнованиях по боксу класса «А» на призы Заслуженного мастера спорта СССР Виктора Агеева. Соревнования проходили в городе Балашиха Московской области с 23 по 27 марта.

Артур победил в трех поединках в весовой категории 69 кг, став чемпионом всероссийских соревнований и выполнил норматив мастера спорта России. Главная судейская коллегия соревнований решила наградить Артура Кулакова призом «За волю к победе».

А в городе Выборге Ленинградской области с 25 по 27 марта проходил межрегиональный турнир по боксу памяти почетного председателя Федерации бокса города Выборга Анатолия Журавлева. В нем приняли участие спортсмены Центра спортивной подготовки Федор Осипов и Егор Орлов. Как отметили в центре, спортсмены показали достойные результаты. Федор Осипов стал победителем в весовой категории 80 кг. Его наградили в номинации «За волю к победе». Егор Орлов занял 2 место в весовой категории 69 кг. Его наградили в номинации «За технико-тактическое мастерство». Также спортсменам вручили ценные подарки.

«Поздравляем спортсменов и тренера Вадима Голика с успешными выступлениями и пожелаем побед в предстоящих поединках!» - отметили в Центре.