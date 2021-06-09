Спорт

В РФС назвали главную проблему российского футбола

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью газете «Спорт-Экспресс», опубликованном 11 июня, рассказал, что на встрече с главой организации Александром Дюковым затронул проблемы национального футбола.

«Главная проблема сегодняшнего российского футбола — тренеры. Недостаточные знания на всех уровнях!» — считает Колосков.

По его словам, в настоящее время переведены немецкая, а также голландская методика, однако «ощущение, что им даже конспекты не требуются». Кроме того, почетный президент РФС отметил, что в региональных футбольных организациях «нищета полная», и им необходимо оказывать соответствующую помощь, пишут «Известия».

«В 1992 году у президентов региональных федераций были ручка, блокнот и в лучшем случае спорткомитетовский телефон — искали возможность помочь. Сейчас тоже надо помогать», — подчеркнул Колосков.

Он заявил также о необходимости для России иметь своих представителей в ФИФА и УЕФА. Колосков напомнил, что благодаря контактам с Леннартом Юханссоном, который в 1990–2007 годах возглавлял УЕФА, Москва получила финал Лиги чемпионов, финал Кубка УЕФА, а также был решен вопрос по дисквалификации футболиста Андрея Аршавина.