Спорт

Первый построенный по проекту Газпрома школьный стадион открылся в Пскове

Первый пришкольный стадион, построенный по проекту «Газпром - детям», открылся в Пскове сегодня, 11 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.





С «полезным приобретением» директора школы поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Это хорошее приобретение и для школы, а самое главное, что здесь смогут заниматься спортом жители всего района, всех прилежащих домов.

Всего в Псковской области наши партнеры по программе "Газпром - детям" построят 11 таких стадионов. Для нас это важно, потому что большинство школьных стадионов не обновлялось с советских времен. На таких же площадках можно заниматься футболом, баскетболом, волейболом и лёгкой атлетикой», - отметил Михаил Ведерников.

Глава региона выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Газпромом.

Заместитель генерального директора по реализации социальных программ фонда поддержки социальных инициатив Газпрома Алексей Кравченко вручил администрации школы ключ от стадиона.

«Мне очень отрадно, что мы вместе с администрацией Псковской области удалось к началу июня, к Дню защиты детей, доброму и светлому празднику, завершить 6 таких спортивных объектов и сделать по-настоящему прекрасный подарок детям и всем жителям области. Уверен, что стадион станет центром притяжения для молодежи, даст импульс к занятиям физической культурой и спортом!», - рассказал Алексей Кравченко.

На этом подарки от фонда социальной поддержки Газпрома не закончились. Псковский педагогический комплекс получил в подарок мультимедийный проектор с экраном и 15 спортивных мячей для различных видов спорта.

Директор школы Любовь Николаева поблагодарила администрацию региона, Газпром и администрацию города Пскова в лице Александра Братчикова за особое внимание к развитию детского спорта, а также за помощь и поддержку в организации спортивного досуга школьников.

«Сегодня в жизни Псковского педагогического комплекса праздник. Сегодня мы открываем новый стадион, в котором наша школа и наш микрорайон нуждались уже давно. Наконец-то наша мечта сбылась! Спасибо за заботу о наших детях, за создание комфортных условий реализации личности каждого ребенка, за возможность приобщения наших детей к здоровому образу жизни! Именно в здоровом поколении сила и мощь государства!», - обратилась к собравшимся Любовь Николаева.

Торжественное открытие завершилось показательными выступлениями команд по воркауту, баскетболу и волейболу. На центральном поле начался футбольный матч между командами-участниками всероссийского проекта «Мини-футбол в школу», победителями соревнований по Северо-Западному федеральному округу. Почетное право ввести мяч в игру организаторы предоставили губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.