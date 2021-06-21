Спорт

Артем Дзюба: Мы обкакались

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба в эфире Матч ТВ после вылета с чемпионата Европы заявил, что команда «обкакалась» в матче с Данией. Россияне в Копенгагене проиграли датчанам со счетом 1:4 в матче группового этапа ЕВРО-2020 и завершили выступление на турнире.

«Не забиваем свои моменты стопроцентные. На таком уровне это не прощается. У них полумомент, сумасшедший удар, гол. Только 2:1 сделали, замаячила надежда, мы опять сами себя убиваем. Хотелось бы извиниться перед всеми, кто в нас верил, мы очень виноваты», - сказал Артем Дзюба.

«А те, кто об этом мечтали, наслаждайтесь - можете нас материть, вы, наверное, будете правы. Атмосфера потрясающая, вот к чему нам надо стремиться, играть в футбол и также болеть. Лучший плеймекер в команде - вратарь, все передачи вратарю. На таком уровне забиваешь гол, игра переворачивается, вместо того, чтобы вести в счете, проигрываем 0:1. Любим себе приключения на жопу (найти), поэтому сегодня обкакались», - цитирует футболиста РИА Новости.

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Артем Дзюба также рассказал, что полузащитник сборной России Роман Зобнин извинился в раздевалке за свою ошибку, приведшую ко второму голу датчан.

«Гол надломил немножко, но мы, наоборот, хотели помочь Зобнину, он извинился в раздевалке, ему неприятно. Он боец, мы все так можем ошибиться. Когда гол забили, шанс замаячил. К сожалению, пропускаем такой сумасшедший гол с 40 метров. Матвей Сафонов перед этим тащит три раза подряд, и мы все равно пропускаем, начинаем разваливаться, падаем, спотыкаемся. На таком уровне нельзя спотыкаться и падать», - сказал футболист.