Спорт

Великолучане хотят обустроить спортплощадку во дворе дома в рамках областного конкурса

Современную площадку со спортивными тренажерами и оборудованием для людей с ограниченными возможностями здоровья предлагают построить у дома №22, корпус 1 на улице Маршала Жукова в Великих Луках. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото здесь и далее: страница Александра Козловского «ВКонтакте»

По его словам, жители указанного дома стали единственными, кто от города на Ловати подал заявку для участия в областном конкурсе проектов по инициативному бюджетированию. Проект обсудили на встрече с его авторами, а также с жителями соседних домов.

Великолучане предлагают благоустроить спортивную площадку во дворе дома. «Объект находится в плачевном состоянии. По проекту планируется его реконструкция: будут тренажеры для ГТО, а также оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья. Современная площадка в заречном микрорайоне необходима: здесь есть две школы и детский сад. Итоги конкурса будут подведены в начале октября», - написал Александр Козловский.

Тема благоустройства стала основной на прошедшей встрече. Жители обратили внимание на состояние детской площадки рядом со спортивным объектом. Депутат написал, что детскую площадку необходимо дополнить игровыми формами, засыпать основание песком, а также сделать песочницу закрытой. Все это, по мнению родителей, позволит сделать пребывание детей на площадке комфортным и безопасным.

«Также с жителями обсудили несколько вопросов, связанных с качеством оказания жилищно-коммунальных услуг, содержания многоквартирных домов и ремонта междворовых проездов. Для решения многих из них требуется наладить диалог с управляющей компанией. Проработаем ситуацию», - заключил Александр Козловский.