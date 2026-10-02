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ФК «Псков» спасся на последних секундах и получил шанс стать чемпионом СЗФО. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Футбольный клуб «Псков» выиграл у команды «Луки-Энергия»-2 в матче 10-го тура чемпионата Северо-Западного федерального округа и сохранил шансы на победу в турнире. Встреча состоялась на стадионе «Машиностроитель» в областном центре и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Гол в добавленное судьей время с пенальти забил Федор Пикалев.

Таким образом, псковичи не позволили великолучанам досрочно стать чемпионами Северо-Запада. Чтобы оказаться недосягаемой в таблице турнира, команде из Великих Лук было достаточно сыграть вничью.

Матч на «Машиностроителе» стал заключительным для великолучан в чемпионате. «Луки-Энергия» набрала 15 очков в восьми матчах. У псковичей 10 очков в шести матчах и впереди две выездные игры против «Динамо-Карелии». Если «Псков» победит в обеих оставшихся встречах, то обойдет соперника в таблице.

Подробнее о том, как прошел матч - в фоторепортаже Анны Тягуновой.

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