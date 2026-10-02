Чемпионат и первенство Псковской области по велокроссу пройдут в Порховском округе

Чемпионат и первенство Псковской области по велокроссу состоятся в Порховском муниципальном округе 3 октября. Соревнования начнутся в 11:00 на лесной трассе между 9-м и 10-м километрами дороги из Порхова в сторону Великих Лук, сообщил Псковской Ленте Новостей председатель Федерации велосипедного спорта Псковской области Юрий Карпенков.
В стартах примут участие учащиеся отделений велоспорта спортивных школ Пскова, Великих Лук и областной спортивной школы «Олимп». Также на соревнования приедут спортсмены-ветераны разных возрастов из других городов, представители велосипедной организации из Санкт-Петербурга и спортсмены из Великого Новгорода.
Возраст участников составит от десяти лет до ветеранских категорий.
По итогам соревнований победителей и призеров наградят грамотами, медалями и кубками.
Велокросс остается одним из направлений велосипедного спорта, представленных в регионе. По словам Юрия Карпенкова, в течение сезона на региональные соревнования приезжают около 200 спортсменов из спортивных школ. Всего в Псковской области ежегодно проводится порядка шести-семи региональных стартов, также спортсмены участвуют в федеральных соревнованиях, чемпионатах и первенствах России.