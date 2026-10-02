Чемпионат и первенство Псковской области по велокроссу пройдут в Порховском округе

Чемпионат и первенство Псковской области по велокроссу состоятся в Порховском муниципальном округе 3 октября. Соревнования начнутся в 11:00 на лесной трассе между 9-м и 10-м километрами дороги из Порхова в сторону Великих Лук, сообщил Псковской Ленте Новостей председатель Федерации велосипедного спорта Псковской области Юрий Карпенков.

В стартах примут участие учащиеся отделений велоспорта спортивных школ Пскова, Великих Лук и областной спортивной школы «Олимп». Также на соревнования приедут спортсмены-ветераны разных возрастов из других городов, представители велосипедной организации из Санкт-Петербурга и спортсмены из Великого Новгорода.

Возраст участников составит от десяти лет до ветеранских категорий.

«Мы проводим велокросс не так часто, и эти соревнования посвящены памяти заслуженного тренера России Алексея Михайлова, который воспитал большое количество выдающихся спортсменов. На старте будут и его воспитанники, в том числе Алла Яковлева - трехкратная участница чемпионатов мира и участница Олимпийских игр, а также Юрий Захаров», — рассказал Юрий Карпенков.

По итогам соревнований победителей и призеров наградят грамотами, медалями и кубками.

Велокросс остается одним из направлений велосипедного спорта, представленных в регионе. По словам Юрия Карпенкова, в течение сезона на региональные соревнования приезжают около 200 спортсменов из спортивных школ. Всего в Псковской области ежегодно проводится порядка шести-семи региональных стартов, также спортсмены участвуют в федеральных соревнованиях, чемпионатах и первенствах России.