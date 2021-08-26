Спорт

«Беседка»: Артур Акавов о псковском боксе, Ледовом дворце и политизации спорта. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 26 августа. Гостем нового выпуска стал руководитель федерации бокса Псковской области, чемпион Европы по версии WBO, чемпион мира по версии WBF, мастер спорта России, директор псковского Ледового дворца Артур Акавов.

Областную федерацию бокса он возглавил чуть более месяца назад и сразу после избрания представил программу дальнейшего развития олимпийского и профессионального бокса в регионе. На каком уровне в нашем регионе бокс? Что надо сделать, чтобы он получил еще большее развитие? В каком состоянии находится инфраструктура для занятия боксом в Псковской области? Каково положение дел в Ледовом дворце? И как Артур Акавов относится к политизации спорта?

Об этом и многом другом с гостем побеседовала Любовь Кузнецова.