Спорт

Путин не исключил проведения Олимпийских игр 2036 года в России

Президент РФ Владимир Путин допустил, что Россия будет организатором Олимпийских игр 2036 года, если этому не помешает политизация спорта. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Надеюсь, что принципы олимпизма не будут извращаться, в том числе не будет примесей политического характера. В таком случае мы не исключаем проведения Олимпийских игр в Российской Федерации. И Дальний Восток, Владивосток - одна из перспективных площадок», - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ, отвечая на вопрос, может ли Владивосток стать столицей Олимпиады - 2036.

Путин отметил при этом, что проведение подобных масштабных спортивных состязаний - «дело достаточно затратное«. Вместе с тем он указал и на положительный эффект от них, в частности, развитие инфраструктуры. В качестве примера было приведено строительство Дальневосточного федерального университета, в котором и проводится пленарное заседание ВЭФ.

«Говорить об этом пока рановато, надо все посчитать. Проведение крупных международных политических (мероприятий), спортивных соревнований всегда идет на пользу развития региона», - подчеркнул президент.

Он напомнил, что Дальневосточный университет был построен к саммиту АТЭС. Тогда же, по его словам, к этому форуму были сооружены порт, железная дорога, новая взлетно-посадочная полоса, что способствовало развитию Владивостока.

Тем не менее, оценивая шансы Владивостока для проведения Олимпиады-2036, российский лидер заявил, что «должны созреть необходимые условия, в том числе для того, чтобы Россия могла полноценно участвовать в крупных международных соревнованиях».

«А это зависит не от нас, а от тех, кто политизирует международный спорт. Надеюсь, что объединительных площадок, таких как искусство, спорт, борьба с общими вызовами уже достаточно для того, чтобы мы руководствовались соображениями общих интересов, а не какими-то политико-эгоистичными соображениями», - сказал Путин.