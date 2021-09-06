Спорт

Соревнования по конкуру прошли в Псковском районе

Соревнования по конкуру прошли в деревне Красная Репка Псковского района. Мероприятие состоялось на манеже одноименного конного клуба, в двенадцати километрах от города Пскова. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили владельцы клуба «Красная Репка» Валерия и Артем Каретник.

Фото здесь и далее: группа конного клуба «Красная Репка» в соцсети «ВКонтакте»

В соревнованиях на кубок конного клуба приняли участие 15 спортивных пар (в пару входят человек и лошадь) из разных конных клубов муниципалитета. Возраст участников — от 12 лет и старше.

«Погодные условия были сложными, так как соревнования проходили на отрытой площадке, а погода до мероприятия была суровой, выпало огромное количество осадков, но мы выдержали. Манеж был в достойном состоянии, было очень ветрено, но все участники соревнований, и лошади, и люди, этого не побоялись», - рассказала Валерия Каретник.

На мероприятии разыграли 12 призовых мест. Кроме того, как отметили организаторы, ни один участник не остался без спонсорских призов. Спонсором мероприятия стал, в частности, псковский завод «Титан-Полимер».

«Со стороны организаторов, думаем, все было выполнено "на пятерку": все были сыты, согреты, были созданы все условия для комфортного пребывания на территории клуба, да и вся инфраструктура у нас работает отлично», - заметили организаторы.

Конный клуб «Красная Репка» создали три года назад. Такие соревнования там проводили впервые.

Владельцы клуба добавили, что псковичи могут стать членами клуба. «Членство может быть разным: можно приобрести свою лошадь и привезти ее в клуб, а также можно приезжать и заниматься верховой ездой на наших лошадях», - пояснили они.