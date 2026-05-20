Восемь интернатных учреждений борются за кубки на фиджитал-фестивале в Пскове

Фиджитал-фестиваль стартовал 20 мая на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Воспитанники восьми детских интернатных учреждений погрузились в мир фиджитал-спорта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Участники прибыли из Опочецкого, Красногородского, Печорского и Пушкиногорской муниципальных округов, а также из Великих Лук.

Перед началом участникам вручили подарки в рамках проекта «Футбол будущего», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов.

Цель мероприятия - попробовать себя в спорте нового времени. Как отметили организаторы, в фиджитал-спорте смешана физическая и цифровая активности, попробовать себя можно в любом спортивном направлении. Председатель Федерации фиджитал-спорта Псковской области Василий Демидов также поддержал коллег и пожелал всем приятного времяпровождения.

Программа мероприятия состоит из ряда соревнований: фиджитал-футбол, ГТО, а также знакомство с цифровыми видами активностей — лазерный тир, VR Beat Saber, DCL Game и Just Dance.

Победители получат кубки и призы. Партнером мероприятия выступило региональное отделение «Деловой России».