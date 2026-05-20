 
Спорт

Восемь интернатных учреждений борются за кубки на фиджитал-фестивале в Пскове

0

Фиджитал-фестиваль стартовал 20 мая на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Воспитанники восьми детских интернатных учреждений погрузились в мир фиджитал-спорта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Участники прибыли из Опочецкого, Красногородского, Печорского и Пушкиногорской муниципальных округов, а также из Великих Лук.

Перед началом участникам вручили подарки в рамках проекта «Футбол будущего», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов.

Цель мероприятия - попробовать себя в спорте нового времени. Как отметили организаторы, в фиджитал-спорте смешана физическая и цифровая активности, попробовать себя можно в любом спортивном направлении. Председатель Федерации фиджитал-спорта Псковской области Василий Демидов также поддержал коллег и пожелал всем приятного времяпровождения.

 

Программа мероприятия состоит из ряда соревнований: фиджитал-футбол, ГТО, а также знакомство с цифровыми видами активностей — лазерный тир, VR Beat Saber, DCL Game и Just Dance. 

Победители получат кубки и призы. Партнером мероприятия выступило региональное отделение «Деловой России». 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026