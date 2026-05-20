Выдано положительное заключение на строительство нового ФОКа в Пскове 

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Пскове, сообщили в медиацентре федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы».

Положительное заключение выдало Псковское областное управление государственной экспертизы документации в области градостроительной деятельности по итогам рассмотрения проекта строительства нового ФОКа в столице региона. Экспертная организация подключилась к Единой цифровой платформе экспертизы.

Новый крытый спортивный центр появится на улице Кузнецкой, 25 в Пскове (на стадионе «Машиностроитель»). В здании запроектировали спортивные залы, раздевалки, а также душевые. В спортивном комплексе создадут условия для занятий различными видами спорта, такими как художественная гимнастика, баскетбол, волейбол, футбол, аэробика.

Застройщиком выступает МКУ города Пскова «Стройтехнадзор», а проектировщиками — ООО «Гео-Сервис» и ООО «Промжилстрой».

Как сообщалось ранее, объект планируют построить на стадионе «Машиностроитель» в Пскове к 2027 году. Ориентировочная стоимость составляет 135 млн рублей.