Спорт

Псковские каратисты вернулись с медалями из Калининграда

Псковские спортсмены заняли призовые места на всероссийских соревнованиях по карате WKF Baltic Open и межрегиональных соревнованиях «Кубок Победы» в Калининграде 11-12 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Фото: спортивная федерация карате города Пскова

На турнире соревновались более 600 участников из 14 регионов России. Псков был представлен спортсменами сборной областного центра по карате.

«Это был первый старт для спортсменов в новом сезоне, - отметил Антон Потебня. - Соревнования получились очень представительными с большим количеством участников и хорошей конкуренцией в каждой категории. Начали сезон наши ребята очень достойно. Впереди еще много соревнований и работы».

В категории «ката» среди каратистов в возрасте 8-9 лет 2-е место занял Дмитрий Курасов. В категории «кумите» среди каратистов в возрасте 10-11 лет (вес свыше 36 кг) 3-е место заняла Алиса Ворсюченко.

Тренируют спортсменов Антон Потебня, Михаил Шалыгин и Евгений Ермолов.