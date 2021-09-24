В четвертьфинал всероссийского чемпионата по мини-футболу вышли псковские адвокаты

Псковская команда футболистов вышла в четвертьфинал десятого всероссийского чемпионата по мини-футболу среди адвокатов на приз «Адвокатской газеты». Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил президент Адвокатской палаты Псковской области Алексей Герасимов.
Фото: инстаграм-аккаунт Алексея Герасимова
«В напряженной борьбе, после серии пенальти, псковичи уступили ростовской команде! Я горжусь нашей командой! Парни молодцы!» - написал Алексей Герасимов.
Он также выразил благодарность тренеру команды Александру Гультяеву.