Спорт

Более 20 команд боролись за осенний кубок Любительской футбольной лиги Пскова

Итоги осеннего кубка Любительской футбольной лиги, за который боролись 24 команды, подвели в Пскове. Об этом сообщается в группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа Любительской футбольной лиги города Пскова в социальной сети «ВКонтакте»

Лучшим вратарем турнира стал Владислав Афанасьев из команды «Сатурн». Организаторы соревнований отметили, что спортсмен совершил «много ключевых спасений в важных для своей команды матчах», а также забил три мяча в ворота соперников, что помогло его команде попасть в тройку призеров.

Лучшим бомбардиром кубка стал Владислав Сакадеев из команды «Барса 95». Мужчина забил 43 мяча за восемь игр, в которых принимал участие.

Лучшим игроком признали Александра Зуева из команды Sigma. Организаторы отметили, что он показал стабильно высокий уровень игры на протяжении всего турнира, но не принял участие в финальном матче, что «вполне вероятно также отразилось на финальном результате».

По итогам соревнований бронзовым призером стала команда «Сатурн», которая одолела команду ЕА7 в борьбе за третье место со счетом 4:3.

Серебро турнира досталось команде Sigma. Спортсмены на протяжении всего турнира проиграли лишь один раз - в финале.

Победителем стала команда «Барса 95», которая, как отметили в лиге, проявила «стальную волю и, несмотря на трудности с составом, смогла с блеском выиграть кубок».

«Благодарим всех за участие в турнире. Каждый из участников внес свой вклад в атмосферу наших турниров! Ждем вас на матчах кубка закрытия сезона 2021 в УСК "Олимп"», - добавили в Любительской футбольной лиге города Пскова.