Спорт

Псковичи стали победителями турниров по дзюдо и самбо в Московской области

Псковские спортсмены представили регион на Российской лиге дзюдо и самбо и заняли призовые места. Соревнования проходили 2 и 3 октября в городе Раменское Московской области, сообщил Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), представитель КСЕ «Отечество - Псковская область» Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: КСЕ «Отечество - Псковская область»

Спортсмен клуба единоборств «Кодокан-Псков» Матвей Степанов завоевал «серебро» на турнире по дзюдо в весовой категории 42 кг и «золото» в лиге самбо. На последних соревнованиях получилось одержать еще две победы:

- первое место у Георгия Филиппова (60 кг),

- первое место у Георгия Филиппова (65 кг).

Кроме того, псковичи отличились на всероссийских соревнованиях по боксу «Кубок Губернатора Ярославской области». В состязаниях принимали участие лучшие спортсмены из 22 регионов России. Псковскую область представлял воспитанник СШОР «Экспресс», спортсмен КСЕ «Отечество - Псковская область», кандидат в мастера спорта по боксу Кирилл Титов. Он занял третье место.