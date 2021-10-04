Спорт

Великолучане стали победителями и призерами турнира по боксу в Тверской области

Великолукские спортсмены стали победителями и призерами регионального турнира по боксу, который был посвящен образованию боксерского клуба «Аверс». Соревнования проходили с 1 по 3 октября в городе Осташков (Тверская область). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), представитель КСЕ «Отечество - Псковская область» Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: великолукский боксерский клуб Yremboo boxing team

В соревнованиях принимали участие лучшие боксеры из разных регионов России. Как сообщает великолукский боксерский клуб «Yremboo boxing team», Псковскую область представляли спортсмены региональной федерации бокса, воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество – Псковская область».

Тренируются великолукские боксеры под руководством Юрия Федорова. «Юные ребята провели достойные бои и показали высокий уровень подготовки. С чем, конечно, и поздравляю наших призеров соревнований», - сказал тренер.

По результатам турнира спортсмены завоевали три золотых и две серебряных медали. Кроме того, студент 1 курса ВЛГАФК Александр Блинов выполнил норматив кандидата в мастера спорта.