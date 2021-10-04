Псковские спортсмены установили воркаут-площадку у коррекционной школы

Спортсмены бесплатно установили воркаут-площадку для псковской коррекционной школы №5. Об этом руководство воркаут-движения сообщило в социальных сетях.
Спортивную площадку для школьников создали в рамках проекта развития воркаут-движения. Проект реализуется в Псковской области с 2018 года при поддержке губернатора и администрации региона, проектного офиса «Команды 2018», администрации города Пскова и Псковского городского молодежного центра.
В 2020 году площадку передали школе, а осенью этого года ее установили неравнодушные воркаут-спортсмены.
В установке спортивной площадки приняли участие Виталий Дидыч, Станислав Лисовский, Александр Русин, Дмитрий Михайлов, Алексей Метлицкий, Василий Проманенков, Владимир Пермяков, Константин Маслов и Сергей Зарецкий.