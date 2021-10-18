Спорт

Псковские рукопашники завоевали семь медалей на турнире «Надежды России»

Почти 400 участников из 20 регионов Российской Федерации собрали всероссийские соревнования «Надежды России», которые проходили в 15-17 октября в г. Санкт-Петербурге, сообщили Псковской Ленте Новостей участники соревнований.

17 спортсменов из Великих Лук, Гдова, Плюссы и Пскова вошли в состав сборной команды Псковской области и завоевали 7 медалей - рассказали в тренерском штабе спортивной федерации.

Серебряными призерами в своих возрастных и весовых категориях стали: Иван Зубарев из Плюсского района, тренер Дмитрий Зубарев и великолучанин Лука Коршунов, тренер Евгений Павловский. «Уехала» в г. Великие Луки и бронза Григория Федорова, также воспитанника Евгения Павловского.

Спортсмены псковской спортивной школы «Мастер» привезли четыре бронзовые медали, их завоевали: Даниил Батеев, Глеб Чернов, Артем Наконечный, Тимофей Ковалев. Тренеры псковской сборной: Владимир Евдокимов, Владимир Тимофеев, Дина Дымова.

В составе судейского корпуса соревнований хорошо отработали псковские рефери: Владимир Тимофеев, Кирилл Кутеляпов, Андрей Синяев, Егор Назаров.

Представители команды благодарят организаторов и главного судью турнира за отлично организованные соревнования и профессиональное судейство.