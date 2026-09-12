Центр адаптивной физкультуры и спорта создадут в Пскове и Печорах

Центр адаптивной физкультуры и спорта планируют создать сразу в двух локациях — в Пскове и Печорах. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников после обсуждения проекта с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко. Комплекс предназначен в том числе для реабилитации людей с особенностями здоровья и участников СВО.

Фото: Михаил Ведерников / МАХ

«Ранее о потребности региона в таком учреждении доложил нашему Президенту — Владимир Владимирович поддержал нас в этом вопросе», — отметил Михаил Ведерников.

Центр планируют разместить сразу в двух локациях — в Пскове и Печорах, на базе Паломнического центра Псково-Печерского монастыря.

«Развитие адаптивного спорта имеет для Псковской области особое значение. Именно спорт является отличным способом реабилитации для людей с особенностями здоровья, и в первую очередь — для наших бойцов. Ребята уже сейчас занимаются волейболом, силовой подготовкой, стрельбой из пневматики и другими дисциплинами. Успешно участвуют в соревнованиях», — сообщил Михаил Ведерников.

По словам Михаила Ведерникова, комплексная реабилитация остается одним из приоритетов региона. Новый центр должен объединить возможности для занятий адаптивной физкультурой и спортом и помочь участникам уже существующих программ реабилитации.

На встрече также обсудили развитие образования, молодежной политики и туризма в Псковской области.

В сфере образования и молодежной политики регион реализует проекты в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В частности, в Печорах развивается проект «Истоки.Школа», продолжается работа по программе «Профессионалитет», а в ПсковГУ реализуются исследовательские проекты при поддержке Российского научного фонда.

В сфере туризма Псковская область использует возможности национального проекта «Туризм и гостеприимство». В регионе создаются модульные отели, обновляются городские пространства и развиваются национальные туристические маршруты.

«За последние несколько лет в регионе сформировался современный комплекс туристической инфраструктуры, который обеспечил стабильный поток гостей, создание новых рабочих мест и развитие территорий», — отметил Михаил Ведерников.