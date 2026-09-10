Чемпионат и первенство области по лыжероллерам и кроссу пройдут в Островском округе

Чемпионат и первенство Псковской области по лыжероллерам и кроссу пройдут 12 и 13 сентября на базе спортивно-оздоровительного центра «Юность» в деревне Смоленка Островского муниципального округа. В соревнованиях примут участие лыжники-гонщики из городов и районов региона, сообщил Псковской Ленте Новостей президент Федерации лыжных гонок Псковской области Владлен Небейголова.

Соревнования по лыжероллерам состоятся 12 сентября. Старт гонки запланирован на 12:00. Спортсмены выступят в свободном стиле. Для юношей 2013–2014, 2011–2012 и 2009–2010 годов рождения дистанция составит 5 км, для юниоров и мужчин 2008 года рождения и старше — 10 км. Девушки 2013–2014, 2011–2012 и 2009–2010 годов рождения преодолеют 3 км, а юниорки и женщины 2008 года рождения и старше — 5 км.

13 сентября состоится кросс. Старт первой возрастной группы запланирован на 11:00. В зависимости от возраста, участникам предстоит преодолеть дистанции от 1 до 4 км.

По словам президента Федерации лыжных гонок Псковской области, на соревнования ожидается более 100 спортсменов из районов и городов региона, где активно развиваются лыжные гонки. Среди них — Печорский, Стругокрасненский, Островский и Невельский округа, Псков, Себеж, Великие Луки и Пушкинские Горы.

«Эти соревнования традиционные, они проходят из года в год, завершая летнюю предсезонную подготовку. Всего будет два соревновательных дня: в первый спортсмены будут соревноваться в лыжероллерной гонке свободным стилем на разные дистанции, во второй день пройдет кросс», — рассказал Владлен Небейголова.

По его словам, после осеннего чемпионата области спортсмены начинают целенаправленно готовиться к зимним соревнованиям на лыжах. Таким образом, сентябрьские старты становятся одним из этапов перехода от летней подготовки к зимнему сезону.

Победители и призеры в каждой возрастной группе и каждом виде программы определяются по лучшему техническому результату. Победители получат кубки, а все призеры — медали и грамоты Министерства спорта Псковской области.

К участию допускаются спортсмены из городов и районов Псковской области при наличии допуска врача и медицинской страховки. Спортсмены также обязаны иметь шлем и очки.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Министерство спорта Псковской области, непосредственное проведение возложено на региональную федерацию лыжных гонок.