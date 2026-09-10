Псковские гребцы-ветераны выиграли этап Кубка России и судятся за свою лодку

Псковские гребцы-ветераны команды «Скобари» завоевали «золото» и два «серебра» на третьем этапе Кубка России по гребле на драконьих лодках «Дракон Мастерс», который прошел 5-6 сентября в Старой Купавне Московской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель Федерации ветеранов гребного спорта Псковской области Валерий Петров.

Фотографии предоставил Валерий Петров

«Скобари» выступали в категориях 60+ (дистанции 200–2000 метров) и 50+ (дистанция 500 метров). В упорной борьбе команда взяла первое место на дистанции 200 метров и вторые места на дистанциях 500 и 2000 метров. Цвета команды «Скобари» на этом этапе защищали псковичи И. Краснопевцев, П. Иванов, В. Фёдоров, Н. Васильев и В. Петров. Также в соревнованиях участвовали А. Суворов, В. Васильев, В. Молочков и В. Миронов.

Общий итог сезона 2026 года для псковских ветеранов включает три «серебра» на первом этапе Кубка России, две «бронзы» на чемпионате России, «золото» и два «серебра» на третьем этапе Кубка России, а также «серебро» и «бронзу» на турнире «Вызов Тверского Дракона».

Спортсмены отметили, что они конкурируют на равных с московской командой «7 холмов», которая фактически представляет сборную России и заняла два «золота» и «серебро» на клубном чемпионате мира в Тайване.

Псковские гребцы обратили внимание, что также могли представить свой клуб на мировом уровне, однако финансовые ограничения не позволили им это сделать. Одна поездка по России, по их словам, требует расходов в размере примерно 15 тысяч рублей, а все участники команды являются пенсионерами.

Ветераны гребного спорта поблагодарили администрацию гребной базы «Ника» за поддержку тренировочного процесса.

При этом спортсмены, по их словам, сталкиваются с отсутствием финансовой помощи, и им приходится защищать свое имущество в суде. Оппоненты требуют изъять лодку, на которой ветераны тренируются и показывают высокие результаты. Как рассказали «Скобари», это судно они купили на личные средства, что уже доказали судебные решения.

Судебные разбирательства уже длятся около двух лет, и сейчас команда готовит кассационную жалобу для отстаивания своих прав.