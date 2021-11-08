Спорт

Победу на кубке России по джампинг-фитнесу одержала команда из Пскова. ВИДЕО

Кубок России по джампинг-фитнесу прошел в минувшие выходные в онлайн-формате. Псковская студия Viki Jump приняла в нем участие и одержала победу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в студии.

Мероприятие организовывала всероссийская федерация джампинг-фитнеса. Студия Viki Jump является ее представителем в городе Пскове и в Псковской области.

Команда Viki Jump стала чемпионом с выступлением «Паук» в групповой номинации Fest. В номинации «Соло» второе место заняла руководитель студии Viki Jump Виктория Тренина.

Напомним, фестиваль джампинга в Пскове был перенесен из-за сложной эпидемиологической обстановки. О новых датах проведения сообщат дополнительно.