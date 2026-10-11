«Осенние встречи»: старт сезона и шаг к популяризации фигурного катания в Пскове

Региональные соревнования по фигурному катанию «Осенние встречи» прошли 10 октября в Ледовом дворце по адресу: Псковский округ, деревня Борисовичи, улица Балтийская, дом 11. О том, как себя показали псковские спортсмены, из каких регионов приехали фигуристы, что подготовили организаторы и с какими проблемами они столкнулись, узнала Псковская Лента Новостей.
В этом году «Осенние встречи» объединили порядка 70 спортсменов из Пскова, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Смоленска, Псковской, Ленинградской и Смоленской областей в трех юношеских и в трех спортивных разрядах. На лед вышли более 30 псковских спортсменов. О том, как они себя показали, рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках Псковской области Дмитрий Шлыгин:
При этом организаторы позаботились о том, чтобы ни один юный спортсмен не уехал без приятных эмоций, именно поэтому на «Осенних встречах» подарки получили не только победители, но и все остальные участники. Каждый участник забрал с собой именной флеш-накопитель, набор конфет ручной работы и грамоты за участие, а призеры дополнительно завоевали кубки и медали. Кроме того, каждый спортсмен бесплатно получил видеозапись своего проката.
Также во время всех соревнований шла прямая трансляция, благодаря чему посмотреть на катание мог любой желающий.
В беседе с корреспондентом ПЛН Дмитрий Шлыгин поделился дальнейшими планами Федерации фигурного катания на коньках Псковской области. Говоря о следующих соревнованиях, он рассказал о сложностях, с которыми столкнулись юные спортсмены на «Осенних встречах»: «Следующие соревнования мы собираемся проводить в декабре. Надеемся, что псковских спортсменов будет больше. Физически в спортивной школе их намного больше, в пять раз больше, чем присутствовало на этих осенних соревнованиях. Кто-то не участвовал, потому что не сдал тесты, много спортсменов не участвовало из-за болезни. Хотелось бы, чтобы дети приезжали, накатывали. Самое сложное на этих соревнованиях - провести первые старты после летних каникул. Они сейчас пытаются втягиваться: у кого-то новая программа, которую надо выкатывать, новое платье. Им надо все это показать, и я думаю, что результаты будут повышаться»
Кроме того, Дмитрий Шлыгин рассказал о работе федерации по популяризации фигурного катания среди детей и их родителей, обозначив текущие планы и сотрудничество с Ледовым дворцом, а также сложности в привлечении юных спортсменов: «Мы разослали приглашения всем, во все сады города Пскова, чтобы родители с детьми пришли просто посмотреть, можно попить чай, у нас тут есть термопот. К сожалению, никто не хочет привести своего ребенка, чтобы просто посмотреть, а ведь за это деньги не берут. Дети бы втянулись, когда дети от 4 до 5 лет приходят и видят, что такие же маленькие катаются, они говорят: «Я тоже хочу».
Можно сказать, что «Осенние встречи» стали не просто соревновательной площадкой, а полноценным событием для развития фигурного катания в регионе. Состязания позволили псковским спортсменам сделать первые шаги после летних каникул и обкатать новые программы. При этом работа организаторов направлена не только на соревнования, но и на развитие фигурного катания в регионе: федерация делает акцент на популяризацию вида спорта, сотрудничество с Ледовым дворцом, детскими садами города Пскова и на формирование интереса у детей.
Софья Зиновьева