«Осенние встречи»: старт сезона и шаг к популяризации фигурного катания в Пскове

Региональные соревнования по фигурному катанию «Осенние встречи» прошли 10 октября в Ледовом дворце по адресу: Псковский округ, деревня Борисовичи, улица Балтийская, дом 11. О том, как себя показали псковские спортсмены, из каких регионов приехали фигуристы, что подготовили организаторы и с какими проблемами они столкнулись, узнала Псковская Лента Новостей.

В этом году «Осенние встречи» объединили порядка 70 спортсменов из Пскова, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Смоленска, Псковской, Ленинградской и Смоленской областей в трех юношеских и в трех спортивных разрядах. На лед вышли более 30 псковских спортсменов. О том, как они себя показали, рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках Псковской области Дмитрий Шлыгин:

«Псковские спортсменки представляют себя очень хорошо. Они эмоционально на все реагируют, так как это их первые старты в этом сезоне. Разные эмоции: кто-то очень рад, а кто-то очень сильно расстроен, так как у некоторых были очень большие надежда на свое выступление».

При этом организаторы позаботились о том, чтобы ни один юный спортсмен не уехал без приятных эмоций, именно поэтому на «Осенних встречах» подарки получили не только победители, но и все остальные участники. Каждый участник забрал с собой именной флеш-накопитель, набор конфет ручной работы и грамоты за участие, а призеры дополнительно завоевали кубки и медали. Кроме того, каждый спортсмен бесплатно получил видеозапись своего проката.

«Мы стараемся, конечно, всем подарить подарки независимо от места. Мы проводим уже вторые старты, на которых мы вручаем подарки всем участникам, а не только за призовые места, чтобы дети чувствовали, что они не просто так приехали за грамотой», – поделился Дмитрий Шлыгин.

Также во время всех соревнований шла прямая трансляция, благодаря чему посмотреть на катание мог любой желающий.

«Мы организовали трансляцию, ее можно посмотреть в группе федерации в социальной сети «ВКонтакте». Она идет без замедлений, благодаря ней можно в свободном доступе посмотреть соревнования от начала и до конца, это примерно 10 часов просмотра. Трансляция у нас идет сразу с оценками, как на чемпионатах мира и Европы, сразу во время выступления в углу видны оценки судей», – уточнил Дмитрий Шлыгин.

По итогам выступлений псковские спортсмены, воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Олимп», завоевали несколько медалей. Первое место в III спортивном разряде среди мальчиков получил Илья Фролович. Победителем в III спортивном разряде среди девочек оказалась Таисия Матвеева. Третье место во II спортивном разряде среди девочек досталось Александре Юркевич, третьей в I юношеском разряде среди девочек стала Мария Быченкова.

В беседе с корреспондентом ПЛН Дмитрий Шлыгин поделился дальнейшими планами Федерации фигурного катания на коньках Псковской области. Говоря о следующих соревнованиях, он рассказал о сложностях, с которыми столкнулись юные спортсмены на «Осенних встречах»: «Следующие соревнования мы собираемся проводить в декабре. Надеемся, что псковских спортсменов будет больше. Физически в спортивной школе их намного больше, в пять раз больше, чем присутствовало на этих осенних соревнованиях. Кто-то не участвовал, потому что не сдал тесты, много спортсменов не участвовало из-за болезни. Хотелось бы, чтобы дети приезжали, накатывали. Самое сложное на этих соревнованиях - провести первые старты после летних каникул. Они сейчас пытаются втягиваться: у кого-то новая программа, которую надо выкатывать, новое платье. Им надо все это показать, и я думаю, что результаты будут повышаться»

Кроме того, Дмитрий Шлыгин рассказал о работе федерации по популяризации фигурного катания среди детей и их родителей, обозначив текущие планы и сотрудничество с Ледовым дворцом, а также сложности в привлечении юных спортсменов: «Мы разослали приглашения всем, во все сады города Пскова, чтобы родители с детьми пришли просто посмотреть, можно попить чай, у нас тут есть термопот. К сожалению, никто не хочет привести своего ребенка, чтобы просто посмотреть, а ведь за это деньги не берут. Дети бы втянулись, когда дети от 4 до 5 лет приходят и видят, что такие же маленькие катаются, они говорят: «Я тоже хочу».

«Хотелось бы, чтобы дети пришли. Мы договорились с директором Ледового дворца о том, чтобы каждый месяц несколько групп детских садов приходили к нам, и мы для них делали показательные выступления. Так они будут знакомиться с нашим видом спорта. Мы постараемся со своей стороны еще что-то сделать, мы очень стараемся, но видите, к сожалению, дети не особо идут. В основном все идут в массовые виды спорта, где команды соревнуются», - заметил Дмитрий Шлыгин.

Можно сказать, что «Осенние встречи» стали не просто соревновательной площадкой, а полноценным событием для развития фигурного катания в регионе. Состязания позволили псковским спортсменам сделать первые шаги после летних каникул и обкатать новые программы. При этом работа организаторов направлена не только на соревнования, но и на развитие фигурного катания в регионе: федерация делает акцент на популяризацию вида спорта, сотрудничество с Ледовым дворцом, детскими садами города Пскова и на формирование интереса у детей.

Софья Зиновьева