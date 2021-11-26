Спорт

Юрий Сорокин передал спортивный инвентарь футбольной школе в Пскове

Вице-спикер Псковского областного Собрания, первый заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия», директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин передал спортивный инвентарь спортшколе по футболу «Стрела» в Пскове.

«Продолжаем обеспечивать наших спортсменов необходимым инвентарем: на днях передал псковской городской спортшколе по футболу "Стрела" комплекты формы, рюкзаки, сетки и, конечно, футбольные мячи, - отметил он в Instagram. - Вся экипировка приобретена в рамках партийного проекта "Единой России" "Детский спорт"».

Юрия Сорокин подчеркнул, что ребята с большим увлечением занимаются футболом и стремятся добиться успеха. «Тем более, что конкуренция здесь достаточно высока - футбол один из самых массовых видов спорта в России, и наш город - не исключение. Это очень важно для популяризации здорового образа жизни среди населения», - добавил он.