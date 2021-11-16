Спорт

Юрий Сорокин передал спортинвентарь региональной федерации баскетбола

Вице-спикер Псковского областного Собрания, первый заместитель руководителя фракции «Единой России», директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин передал региональной федерации баскетбола спортивный инвентарь. Об этом сообщается в его профиле в Instagram.

«На днях передал Псковской региональной федерации баскетбола комплект спортивного инвентаря, в том числе мобильную стритбольную стойку, баскетбольные сетки, щиты и, конечно, мячи. Эту работу мы ведем в рамках партийного проекта "Единой России" "Детский спорт"», - рассказал он.

Юрий Сорокин подчеркнул, что баскетбол - очень динамичная игра, которая требует повышенной концентрации внимания и реакции. «В нашем городе это популярный спорт - как среди детей, так и среди взрослых. В 2021 году в рамках грантовой поддержки Минспорта России некоммерческим организациям, реализующим спортивные проекты, в Псковской области был запущен проект "Спортивный Д.В.О.Р." Его цель - вовлечь население в возрасте старше 20 лет в систематические занятия физкультурой и спортом», - добавил он.