Спорт

Крайнее занятие в рамках серии мастер-классов по воркауту прошло в Псковской области

Девятая, заключительная встреча цикла образовательных программ, направленных на тайм-менеджмент, распределение времени на день, а также мастер-классы по воркауту в формате онлайн с молодежью Псковской области прошли в рамках проекта «Street Workout - сообщество твоего развития». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Во встречах принимали участие воспитанники школ, работающая молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, воркаут сообщества, а также те, кто занимается развитием воркаута как общедоступного спортивного направления в Невеле, Великих Луках, Себежском районе, Идрице, Новоржеве, Пыталово, Стругах Красных, Гдове и Пскове.

Для участников проекта разработана бесплатная тренировочная программа по воркауту из курса видео, по которым ребята смогут заниматься в удобное время самостоятельно. «Программа станет для участников проекта отличным подарком и проводником к пониманию построения тренировок по воркауту», - заметил Виталий Дидыч.

Для участников проекта разработана бесплатная тренировочная программа из курса видео тренировок по воркауту, по которой ребята смогут заниматься в удобное время как на активно появляющихся новых воркаут площадках в регионе, так и на любой спортивной площадке. «Программа станет для участников проекта отличным подарком и проводником к пониманию построения тренировок по воркауту», - заметил Виталий Дидыч.

«Выражаем огромную благодарность неповторимому спикеру Назарой Олесе Викторовне, а также всем школам районов Псковской области за все занятия по прокачке навыков Soft Skills, которые прошли в рамках нашего проекта. Надеемся, что в следующем году мы сможем увидеться со всеми ребятами из районов в разных городах нашего региона», - отметил представитель регионального движения Street Workout.

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов при поддержке администрации Псковской области, а также проектного офиса «Команда 2018».