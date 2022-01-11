Спорт

Юные хоккеисты из Пскова выиграли всероссийский турнир

Воспитанники хоккейного клуба «Торнадо» выиграли всероссийский турнир «Золотая шайба», который проходил в городе Судогда Владимирской области с 4 по 9 января, сообщается в группе «Псковский хоккей» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Псковский хоккей»

21-й турнир юных хоккеистов «Золотая шайба» памяти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Рагулина состоялся в городе Судогда Владимирской области. Во Всероссийском турнире приняли участие восемь команд 2007-2008 годов рождения:

«Сапсан» (Республика Башкортостан),

«Газовик» (Тверская область),

«Импульс» (Московская область),

«Ягуар» (Удмуртская Республика),

«НефтеХимСервис» (Кемеровская область),

«Судогодец» (Владимирская область),

«Айсберг» (Новосибирская область),

«Торнадо» (Псков).

«По итогам проведенных игр хоккеисты "Торнадо" в финале со счетом 5:3 одержали волевую победу над "Газовиком" из города Кимры (Тверская область) и заняли первое место», - отметили в группе «Псковский хоккей».

Тренирует спортсменов команды «Торнадо» 2007-2008 годов рождения Александр Савенков.