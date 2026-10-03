Правительство Псковской области обошло администрацию Пскова на фестивале ГТО

В Гдовском муниципальном округе прошел ХI областной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди муниципальных и государственных гражданских служащих Псковской области, депутатов законодательных органов области и местного самоуправления, посвященный Году единства народов России. Команда правительства Псковской области стала первой во II группе, опередив команду администрации Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве спорта региона.

Команда правительства Псковской области приняла участие в фестивале в следующем составе: Екатерина Агаркова (Минспорта), Анна Воинова (Минобразования), Анастасия Тютюнник (Минздрав), Ольга Илларионова (министерство конкурентной политики), Андрей Кирилёнок (министерство регионального контроля и надзора), Андрей Богемов (министерство имущественных отношений), Николай Лапшин (министерство природных ресурсов и недропользования), Артем Федоров (советник первого заместителя губернатора), Илья Павлов (аппарат правительства).

В своих «ступенях» стали победителями - Николай Лапшин, Анна Воинова, Ольга Илларионова, призерами - Екатерина Агаркова, Андрей Богемов и Илья Павлов.

Николай Лапшин стал абсолютным чемпионом в дисциплинах - рывок гири, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя.

В беге на 2 000 метров лучший показатель у Ольги Илларионовой.