 
Спорт

Более 70 человек написали спортивный диктант в Великих Луках

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Свыше 70 человек приняло участие в написании спортивного диктанта в Великих Луках, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Законодательного Собрания Псковской области, декан социально-гуманитарного факультета Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Дмитрий Белюков.

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

«Сегодня вместе проверили свои знания о спорте, олимпийском движении, выдающихся спортсменах и спортивных достижениях нашей страны. Участниками стали более 70 человек — студенты и преподаватели ВЛГАФК, обучающиеся и педагоги школы №7, а также воспитанники СШОР "Экспресс". Особенно приятно видеть, что спортивный диктант объединил сразу несколько поколений — тех, кто только начинает свой спортивный путь, и тех, кто уже много лет связан со спортом и образованием», — сообщил Дмитрий Белюков.

Он отметил, что для него, как депутата и организатора этой инициативы, важно не только поддерживать физическую активность, но и создавать возможности для интеллектуального развития, расширения кругозора и популяризации спортивных ценностей.

 
«Спасибо всем участникам за интерес, активность и хорошее настроение! Уверен, что такие мероприятия помогают нам ещё больше ценить спорт, его историю и людей, которые каждый день своим трудом развивают спортивное движение. Спорт — это не только сила и выносливость, но и знания, характер и стремление к победе!» — добавил Дмитрий Белюков.
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