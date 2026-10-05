Более 70 человек написали спортивный диктант в Великих Луках

Свыше 70 человек приняло участие в написании спортивного диктанта в Великих Луках, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Законодательного Собрания Псковской области, декан социально-гуманитарного факультета Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Дмитрий Белюков.

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

«Сегодня вместе проверили свои знания о спорте, олимпийском движении, выдающихся спортсменах и спортивных достижениях нашей страны. Участниками стали более 70 человек — студенты и преподаватели ВЛГАФК, обучающиеся и педагоги школы №7, а также воспитанники СШОР "Экспресс". Особенно приятно видеть, что спортивный диктант объединил сразу несколько поколений — тех, кто только начинает свой спортивный путь, и тех, кто уже много лет связан со спортом и образованием», — сообщил Дмитрий Белюков.

Он отметил, что для него, как депутата и организатора этой инициативы, важно не только поддерживать физическую активность, но и создавать возможности для интеллектуального развития, расширения кругозора и популяризации спортивных ценностей.