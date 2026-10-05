Псковские рукопашники посвятили чемпионат и первенство Пскова Героям-пограничникам 

В Пскове в спортивном клубе «Спарта» состоялись чемпионат и первенство города Пскова по рукопашному бою, посвященные памяти псковских пограничников погибших при выполнении служебных задач по охране Государственной границы Российской Федерации в Суджанском районе Курской области, сообщила Псковской Ленте Новостей президент ПРОО «Федерация рукопашного боя» Дина Дымова.
Фото Елены Ковалевой
Соревнования прошли при поддержке комитета по физической культуре, спорту и администрации Пскова, при поддержке Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.
Соревнования носили открытый характер: кроме пяти клубов Пскова, развивающих рукопашный бой, в турнире приняли участие спортсмены из Великих Лук, Гдовского района, Печор и Пыталово. Всего в турнир заявились 139 участников, разыграли 28 комплектов наград.
На торжественном открытии соревнований с приветственным словом к спортсменам обратился почетный гость соревнований - начальник отдела кадров Пограничного управления ФСБ России по Псковской области Леонид Гураль. «Мы, пограничники, в вашем спортивном состязании видим не только спорт, но и патриотизм, любовь к нашей Родине», - отметил он.
Главным судьей соревнований работал судья всероссийской категории Андрей Синяев.