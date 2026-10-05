Псковские каратисты привезли медали с Первенства СЗФО

Псковские каратисты, в составе сборной команды Псковской области приняли участие в Первенстве Северо-Западного федерального округа по каратэ, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации каратэ Псковской области.

Фото: Федерация каратэ Псковской области

Соревнования прошли 3-4 октября в Калининграде. Турнир был отборочным на Первенство России 2026 года, которое пройдет в декабре в Сочи. Псков представляли спортсмены спортивного клуба будокан «Атэми» и спортивной школы «Бригантина».

Результаты псковских спортсменов:

«Золото»

Анастасия Семенова — ката, девушки 18–20 лет;

Иван Шевчук — ката, юноши 16–17 лет;

Александр Иванов — ката, юноши 14–15 лет;

Григорий Постобаев — кумите, юноши 12–13 лет, до 55 кг;

Иван Семенов — кумите, юноши 12–13 лет, свыше 55 кг;

Василиса Кугут — ката, девочки 10–11 лет;

Мартин Вонс — ката, мальчики 8–9 лет.

Командное кумите, юноши 14–15 лет — 1 место (Авeтян / Буравлев / Слюсар/ Облаков).

«Серебро»

Дмитрий Курасов — ката, юноши 14–15 лет;

Андрей Мосягин — кумите, мальчики 8–9 лет, до 30 кг;

Тимофей Шалыгин — кумите, юноши 10–11 лет, до 38 кг;

Глеб Екимов — ката, мальчики 8–9 лет.

Командное кумите, юноши 12–13 лет — 2 место (Семенов / Постобаев / Лебедев).

Командное кумите, девушки 10-11 лет — (Драгунова, Кастыря, Корунова, Шкудикова).

«Бронза»: Алексей Буравлев — кумите, юноши 14–15 лет, свыше 70 кг

Тренируют спортсменов Евгений Ермолов, Михаил Шалыгин, Антон Потебня, Исфандияр Нуритдинов, Дмитрий Хорошев, Максим Степанов.