Спорт

Команда псковичей готовится к чемпионату СЗФО по брейкингу

Команда хип-хоп центра «Хоть отбавляй» готовится к чемпионату Северо-Западного федерального округа по брейкингу, который в конце января пройдет в Архангельске. Об этом сообщает ГТРК «Псков».

Скриншот: ГТРК «Псков»

Сейчас спортсмены изучают новую концепцию - набор движений для выступлений на соревнованиях. Это могут быть неожиданные повороты, хваты и виртуозные прыжки. Как рассказали в центре, суть спортивных уличных танцев – создать свой «неповторимый стиль», а чтобы добиться высоких результатов, тренеры приглашают для проведения мастер-классов лучших хип-хоп танцоров России и мира.

«Надо готовиться. Как подготовился, такая и победа, но позади меня стояла моя команда. Мне было намного легче эмоционально. Они меня поддерживают во всем. Дают толчок, чтобы выиграть», - сказала член юношеской сборной России по брейкингу Мария Костина.

В Псковской области направление «брейкинг» развивается с начала двухтысячных. Псковичи - неоднократные победители престижных российских и международных соревнований. Как признаются руководители центра, прошлый год оказался особенно «урожайным». Кроме того, в конце месяца псковичам предстоит «перетанцевать» лучших спортсменов со всего Северо-Запада.