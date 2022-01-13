Спорт

Окружные соревнования по фигурному катанию стартовали в Пскове

Второй этап Кубка городов Северо-Запада по фигурному катанию на коньках стартовал в Пскове сегодня, 14 января.

«Сегодня в Ледовом дворце девочки и мальчики 2004-2011 года рождения, первого спортивного разряда, катают короткую программу, а награждать за первые, вторые и третьи места будут третий разряд, у которого произвольная программа», - рассказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей председатель федерации фигурного катания на коньках Псковской области Юлия Зайцева.

Она также уточнила, что 15 и 16 января пройдут соревнования среди фигуристов юношеского разряда и кандидатов в мастера спорта.

«Изначально было подано около 150 заявок, потом заявили о 145 участниках, а приехали 140. Кто-то получает травмы, кто-то болеет — естественная ситуация», - добавила Юлия Зайцева.

Ранее председатель федерации фигурного катания сообщала, что Кубок городов Северо-Запада проходит ежегодно. Так, в прошлом году финал состоялся в Великих Луках, в этом году в Пскове проводится второй этап.

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Из-за пандемии коронавируса спортивное мероприятие проходит без зрителей. «В Ледовом дворце есть кафе с панорамными окнами, откуда родители приходят посмотреть на своих детей. Но зрителей запретили, сейчас с этим тяжело, вообще очень сложно что-то планировать», - отметила Юлия Зайцева.