Спорт

Определен подрядчик для строительства ФОКОТа в Новоржеве

Определен подрядчик для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в городе Новоржеве. Об этом вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единой России» Армен Мнацаканян сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Фото: инстаграм-аккаунт Армена Мнацаканяна

Работы будет выполнять ЗАО СПК «Псковагропромдорстрой». Компания предложила за строительство объекта чуть менее 26 миллионов рублей. Заказчиком строительства выступает администрация Псковской области.

«Такое решение приняли в связи с тем, что районные власти на первоначальном этапе упустили время, срок реализации проекта сместился. Плюс к этому, пришлось вносить изменения в проект. В 2021 году произошло значительное удорожание стройматериалов, и строительство социально значимого сооружения находилось под угрозой срыва. Глава области Михаил Ведерников выделил дополнительное финансирование из регионального бюджета. Ждем заключения контракта с подрядчиком и подходящей для начала работ погоды», - пояснил Армен Мнацаканян.

Оборудование для ФОКОТа уже закупили. Оно находится на ответственном хранении у районных властей. Физкультурно-оздоровительный комплекс в Новоржеве - часть проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия», заключил депутат.