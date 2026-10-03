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«5 вёрст» ко Дню учителя: Более 200 человек приняли участие в пробежке «5 вёрст» в Пскове

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В Пскове на набережной реки Великой (улица Профсоюзная, дом 16) состоялаясь дружесая пробежка «5 вёрст». Мероприятие приурочено ко Дню учителя, который отмечается 5 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Константин Красильников / ПЛН

В проекте приняли участие более 200 человек. На старте присутствовали учителя школ, колледжей и университетов.

Программа мероприятия включала сбор волонтеров, инструктаж новых участников, разминку, брифинг и старт.

 

Организаторы напоминают, что в «5 вёрст» нет соревнований между участниками. Участвовать могут как дети под присмотром родителей, так и поколение старшего возраста.

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