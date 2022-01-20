Спорт

Молодежный парламент передал подарки для учащихся пыталовской школы-интерната

Спортивное мероприятие в Пыталовской коррекционной школе-интернате провела команда сотрудников и волонтеров Псковского областного отделения Российского детского фонда вместе с членами Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении фонда.

В интернатном учреждении обучаются и проживают около 60 детей с различной степенью потери слуха, речи и нарушениями в развитии. Ученики поступают в учреждение из всех районов Псковской области.

С начала учебного года в 2021 году учащиеся школы-интерната стали участниками проекта «Мяч Дружбы». Несмотря на особенности в развитии, дети регулярно посещают спортивные занятия и футбольные тренировки, занятия по football3, отметили в отделении детского фонда.

«Вчера в учреждении был праздничный день. Сначала ребята были на новогоднем утреннике, на котором им были вручены подарки от членов Молодежного парламента в виде спортивного инвентаря. Затем детей из младших классов ждала активная часть - спортивное мероприятие, подготовленное сотрудниками и волонтерами Детского фонда. После эстафет и спортивных конкурсов у всех ребят выла возможность пробить пенальти Зайцу. В конце всем вручили сладкие призы в виде шоколадок от КПК "Кредо" и мягкие, теплые шапки от австрийской организации Kinder in Wien», - рассказали организаторы мероприятия.

В отделении детского фонда напомнили, что проект «Мяч дружбы» в 2021 году получил поддержку администрации Псковской области в виде субсидии на его реализацию. Цель проекта — создание условий для всестороннего развития нуждающихся детей Псковской области и решения наиболее острых проблем целевой группы, в том числе путем вовлечения их в регулярные занятия футболом.