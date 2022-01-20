Спорт

Мастер-классы по гандболу прошли в детских домах Псковской области

Мастер-классы по гандболу прошли в детских домах Псковской области по инициативе членов Федерации гандбола Псковской области» Владимира Журавлева и Петра Абрамовича совместно с благотворительным фондом поддержки детей-сирот и детей-инвалидов «Наш дом». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Владимир Журавлев.

Мероприятия провели в Опочецкой специальной (коррекционной) школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, в Красногородской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Агрошколе» и в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района.

«Мастер-классы прошли в формате интерактива, ребятам рассказали небольшую историю про гандбол, основные правила игры, показали на личном примере простые упражнения, а потом провели тренировки в виде двусторонней игры, где были вовлечены практически все дети детских домов. Мастер-класс вызвал у ребят большой интерес», - отметил Владимир Журавлев.

Благотворительный фонд поддержки детей-сирот и детей-инвалидов «Наш дом» передал на безвозмездной основе в каждое учреждение спортивные кроссовки и спортивный инвентарь.

«Спасибо детям, спасибо воспитателям, которые живут детьми и работой, неравнодушным людям, оказывающим поддержку, отдельное спасибо благотворительному фонду поддержки детей-сирот и детей-инвалидов "Наш дом"», - добавил Владимир Журавлев.