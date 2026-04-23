Директор «Псков-Полимера» рассказал, как заводу удалось стать партнером ведущих футбольных клубов России

Как заводу «Псков-Полимер» (бренд Nordman) удалось стать партнером серьезных российских футбольных клубов, рассказал директор предприятия, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин («Единая Россия») в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Спорт всегда финансировался государством по остаточному принципу, однако депутат повсеместно ставит его в приоритет, активно поддерживая развитие спорта и снабжая клубы спортивным инвентарем.

«Я просто нашел свою нишу. Понял, что в спорте меня приветствуют и рады видеть», — отметил Юрий Сорокин.

Депутат подчеркнул, что большую часть своей жизни посвятил спорту, включая занятия альпинизмом. Однако, несколько раз поднявшись на гору Эльбрус, он бросил эту затею.

«Все нужно заканчивать в определенном возрасте. Посмотреть, открыть паспорт, увидеть, сколько тебе лет, и сказать себе: "Это уже не для тебя". Но я всегда был в спорте, мне нравился спорт, и я от души внутренне убежден, что занятия спортом отвлекают людей от чего-то плохого, сплачивает людей, и консолидирует общество», — пояснил Юрий Сорокин.

Парламентарий убежден — оторвать спорт от политики невозможно: «Спорт с политикой всегда будут идти нога в ногу, рука об руку. Потому что достижение спортсменов — это достижение государства. Мы разорвать эту дружбу никогда не сможем».

По словам Юрия Сорокина, в эпоху гаджетов и интернета вовлекать детей в спорт особенно важно. Своей социальной миссией он видит воспитание в Пскове мастеров спорта.

«Моя мечта — сделать своих доморощенных, псковских мастеров спорта. Это очень трудно достижимый результат. Если получится — буду считать, что моя социальная миссия выполнена», — подчеркнул депутат.

Именно поэтому половину своего времени он уделяет развитию теннисного клуба Nordman и его продвижению на российских площадках. Говоря о партнерстве с футбольными клубами «Зенит» и «Спартак», Юрий Сорокин признался, что решение оказалось проще, чем можно было предположить со стороны.

«Я пришел к ним, показал, что мы делаем. Они сказали: "Идет. Это хорошо!". Я привык говорить об этом с легкостью, будто могу завтра прийти в "Зенит", показать, что умею, и мне, наверное, найдется какое-то место. Но на самом деле, когда пошли эти новости, общество забурлило: "Да как же он смог это сделать?!" Однако там нет никаких секретов. Все ровно так, как я вам сказал», — пояснил Юрий Сорокин.

Отвечая на вопрос, ограничится ли сотрудничество двумя клубами, парламентарий отметил, что пока этого достаточно.

«Посмотрим, как это будет работать и сгодится ли моим спортивным начинаниям. Не буду скрывать: реклама есть реклама. В итоге это отразится на работе нашей фабрики. Мы планируем делать обуви больше и продавать в еще больших количествах. И я обещаю: все деньги, которые получу, на себя тратить не буду — направлю их на спорт», — резюмировал Юрий Сорокин.