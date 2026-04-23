Директор «Псков-Полимера» рассказал, как заводу удалось стать партнером ведущих футбольных клубов России

Как заводу «Псков-Полимер» (бренд Nordman) удалось стать партнером серьезных российских футбольных клубов, рассказал директор предприятия, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин («Единая Россия») в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Спорт всегда финансировался государством по остаточному принципу, однако депутат повсеместно ставит его в приоритет, активно поддерживая развитие спорта и снабжая клубы спортивным инвентарем.
Депутат подчеркнул, что большую часть своей жизни посвятил спорту, включая занятия альпинизмом. Однако, несколько раз поднявшись на гору Эльбрус, он бросил эту затею.
Парламентарий убежден — оторвать спорт от политики невозможно: «Спорт с политикой всегда будут идти нога в ногу, рука об руку. Потому что достижение спортсменов — это достижение государства. Мы разорвать эту дружбу никогда не сможем».
По словам Юрия Сорокина, в эпоху гаджетов и интернета вовлекать детей в спорт особенно важно. Своей социальной миссией он видит воспитание в Пскове мастеров спорта.
Именно поэтому половину своего времени он уделяет развитию теннисного клуба Nordman и его продвижению на российских площадках. Говоря о партнерстве с футбольными клубами «Зенит» и «Спартак», Юрий Сорокин признался, что решение оказалось проще, чем можно было предположить со стороны.
Отвечая на вопрос, ограничится ли сотрудничество двумя клубами, парламентарий отметил, что пока этого достаточно.
«Посмотрим, как это будет работать и сгодится ли моим спортивным начинаниям. Не буду скрывать: реклама есть реклама. В итоге это отразится на работе нашей фабрики. Мы планируем делать обуви больше и продавать в еще больших количествах. И я обещаю: все деньги, которые получу, на себя тратить не буду — направлю их на спорт», — резюмировал Юрий Сорокин.
