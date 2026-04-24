Шишаев и Долгий вошли в число лучших игроков Кубка регионов

Бомбардир футбольного клуба «Псков» Антон Шишаев и вратарь Денис Долгий стали лучшими игроками Кубка регионов, сообщили в объединении федерации футбола «Северо-Запад».

Фото здесь и далее: объединение федерации футбола «Северо-Запад»

В четверг, 23 апреля, в Пскове на стадионе «Машиностроитель» завершилось межрегиональное соревнование по футболу среди мужских команд «Кубок регионов» — зона «Северо-Запад». Второй год подряд турнир выигрывает «Псков».

В решающем матче Кубка регионов встретились «Динамо-Карелия» и «Псков». Символический удар по мячу перед началом игры нанес глава города Пскова Борис Елкин.

Первый тайм прошел без голов. На 60-й минуте Антон Шишаев воспользовался ошибкой вратаря карелов и открыл счет. Вскоре отрыв псковичей удвоил Сергей Молчанов, точно пробивший головой. Игра завершилась со счетом 2:0.

«Псков» стал победителем турнира второй раз подряд. «Динамо-Карелии» достались серебряные медали, бронзовый призер — «Луки-Энергия»-2. По два гола в двух матчах забили псковичи Антон Шишаев и Сергей Молчанов, а также Игнат Ермолаев из «Динамо-Карелии».

В церемонии награждения принял участие председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Сергей Бухаров.

Также лучшим игроком турнира признан игрок «Динамо-Карелия» Игнат Ермолаев.