Спорт

Лучницы из Псковской области одержали победу на чемпионате России

Команда спортсменок из Псковской области завоевала первое место на чемпионате России по стрельбе из лука. Соревнования прошли в Орле 26 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

«В командном зачете за первое место развернулась напряженная борьба. В итоге команда Псковской области, в составе которой были Александра Савенкова, Ника Снеткова и Кира Андреева, на одно очко обошла в борьбе за "золото" коллектив из Москвы», - рассказали в администрации.

Кроме того, в личном зачете «золото» завоевала Александра Савенкова.

Все спортсменки — воспитанницы спортивной школы «Олимп». С победой на чемпионате России лучниц поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Вы — лучшие! Гордимся! Благодарю и наставника девушек, заслуженного тренера России Виталия Андреева, за профессионализм и мастерство, которые он с успехом передает нашим спортсменам», — отметил глава региона.