Лучницы из Псковской области одержали победу на чемпионате России

Команда спортсменок из Псковской области завоевала первое место на чемпионате России по стрельбе из лука. Соревнования прошли в Орле 26 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.
Кроме того, в личном зачете «золото» завоевала Александра Савенкова.
Все спортсменки — воспитанницы спортивной школы «Олимп». С победой на чемпионате России лучниц поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Вы — лучшие! Гордимся! Благодарю и наставника девушек, заслуженного тренера России Виталия Андреева, за профессионализм и мастерство, которые он с успехом передает нашим спортсменам», — отметил глава региона.